林心如國中畢業照曝光 網友一眼認出最美的她

林心如畢業照，網友一眼就認出。(本報系資料照、取自林心如臉書)

林心如公開國中畢業照。(取自林心如臉書)

林心如天生麗質，當媽依舊水噹噹。(本報系資料照，羅永銘攝)

當年被星探挖掘出道的林心如，今(19日)在臉書公開了就讀靜修女中的全班畢業照，空靈氣質加上甜美臉蛋，讓粉絲一眼就從眾人當中找到她，林心如也透露當年讀女校真的很開心。

林心如日前無意間看到國中老師PO出的畢業照，想起當年就讀國中那段荒唐無知可愛又可笑的歲月，還特地公開與粉絲分享，雖然她未標明自己在哪，但不少粉絲就一眼認出國中時期的她，「最後一排右2」、「最後上面右邊第二個，哇沒什麼變」、「從小到大都美」、「最上排右二，全班最美、氣質最好的那一位」。

同時林心如也感嘆，去年因為懷孕的關係，無法出席母校100年校慶，希望今年101年校慶能夠趕上。

(中時電子報)