一寸山河一寸血 陸官媒微信文章引用蔣介石口號
新華社旗下報紙《新華每日電訊》微信公眾號，18日分享一篇文章，罕見引用蔣介石抗戰口號《一寸山河一寸血》，並且頌揚淞滬會戰時，蔣介石主力王牌十八軍的鐵血貢獻。
該文章題為《一寸山河一寸血，80年前的淞滬會戰如何改變中國？》，作者為關山遠。文章盛讚1937年淞滬會戰是「中國軍隊面對強悍的侵略者拼死作戰，沒有絲毫的妥協與屈服，幾十萬官兵在註定要付出巨大代價的作戰中頑強勇敢，其錚錚鐵骨令人對那段一寸山河一寸血的歷史肅然起敬」。
該文指「一寸山河一寸血」出自黃維《一寸山河一寸血的淞滬戰爭》一文。淞滬會戰時，黃維是國民革命軍第十八軍第67師師長，而十八軍是蔣介石的主力王牌，「堪稱當時最精銳的中國軍隊」。
不過其實「一寸山河一寸血」是出自蔣介石。1944年9月16日，蔣介石在國民參政會即席演講時說：「國家在此緊急戰時關頭，要先其所急，使知識青年效命於戰場……」他號召全國知識青年積極從軍，提出「一寸山河一寸血，十萬青年十萬軍」的口號。隨後，國民黨中央決定廣泛發動知識青年從軍運動，徵集知識青年10萬人，編組遠征軍。
(中時電子報)
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