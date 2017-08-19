聯合婚禮走豪華遊艇風 新人排83小時報名成功
「終於報名成功！」新北市聯合婚禮今年走豪華遊艇風，19日上午9時開放登記報名，但早在83小時前，就有新人搭起帳篷提前卡位，讓市府成了另類露營場，今百對新人順利報名成功，直呼「一切辛苦都值得！」
今年新北市聯合婚禮預計10月22日在淡水漁人碼頭登場，將重現百萬郵輪派對，吸引新人爭搶100名額，市府更出動冰桶替揮汗排隊的新人消暑。
今年第一隊報名成功的新人高先生與張小姐16日就前來卡位，直到昨日報名結束，仍不敢相信已報名成功，希望以這個氣勢順利抽中郵輪蜜月旅行。
第33對報名成功的新人何小姐說，因業務工作比較彈性，由她負責現場排隊，過程中曾接到客戶的緊急電話，還好主管霸氣的說，「去衝你的事業，幸福我幫你顧」幫她排隊，才能順利報名，她也與丈夫在現場換上禮服擁吻，幸福與甜蜜洋溢。
民政局指出，報名成功的新人都能獲得傳奇金鏟子、生育套房住宿券等十大好禮，若半年內懷孕，還有機會抽中價值8萬元10天月子中心照護服務；更加碼抽出6對公主遊輪5天4夜沖繩、石垣島、宮古島蜜月旅行，還可再抽電視、冰箱、烤箱3大好禮。
(中時)
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