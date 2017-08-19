「奇歷兒少之家」動土 讓失依兒有安穩的家
「奇歷兒少之家」現址租約將於明年到期，在善心人士的愛心捐款下，去年完成購地，19日於石岡區舉行動土典禮，現場更募得近500萬元興建經費，未來將提供30床位，讓失依、遭暴的孩童，能擁有一個溫暖的新家。
副市長林依瑩今天參加動土典禮，感謝張秀菊基金會「熊爸、熊媽」，也就是董事長張良卿、執行長郭碧雲長年奉獻，期望加上市府兒少福利政策，讓孩子在更安穩的環境中成長。
張秀菊基金會自2010年起在石岡租屋，成立「奇歷兒少之家」，目前照顧14名兒少，因租約於明年到期，面臨搬遷命運，透過善心人士的捐款，去年已完成購地，千餘萬元的興建款缺口，在各界拋磚引玉下，昨天也募得465萬元，目前尚缺652萬元。
林依瑩表示，市府媒合亞洲台灣商會聯合總會及慧國工業等企業資源，挹注興建工程經費，讓「奇歷兒少之家」能在8月提早動土，未來將提供30床位。台中市目前共有9家兒少安置機構，其中3家為公設民營及6家私立機構。
(中時)
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