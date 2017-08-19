不想再「憨奶」 5公斤巨嬰提早報到
不想再「憨奶」，巨嬰寶寶提早報到！台中34歲布農族媽媽Malas，15日剖腹產下5公斤重女巨嬰，光田醫院婦產科醫師蘇棋楓表示，早產寶寶這麼有「份量」，實在罕見，如果足月產下，寶寶可能要衝破6公斤了。
Malas身高165公分，孕前體重75公斤，先生也是同等身材，她說，自己孕期胃口極佳，特別愛吃鮮乳和鱸魚，在懷孕6個月時，已被醫生警告要留意體重，當心出現妊娠糖尿病，且一週前最後一次產檢時，預估寶寶體重已經3800公克。
「懷孕後期我覺得肚皮要撐破了！」生第3胎的Malas說，懷孕後期增加25公斤，整個人體重就快要破百了，預產期在9月11日，但寶寶長太大，醫病討論後，決定提早在8月18日剖腹，不料懷孕36週就破水，寶寶等不及，在15日一早急著報到。
蘇棋楓指出，產婦在家破水，到院時子宮頸已全開，評估高齡、前兩胎剖腹，且胎兒已過大，擔憂產程發生危險，在安全起見下，立即安排緊急剖腹產，順利產下重達4926公克女寶寶。
蘇棋楓說，WHO定義懷孕週期未滿37週出生即早產，這名早產兒不僅體重沒過輕，還比一般足月生更「重量級」，倘若媽媽足月生產，寶寶體重可能達6公斤。他建議，孕期體重最好控制增加10-14公斤之內，避免過重產生妊娠糖尿病。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。