不想再「憨奶」 5公斤巨嬰提早報到

布農族媽媽產下近5000公克女寶寶，開心地合影並放在臉書接受親友祝福。（陳淑娥攝）

布農族媽媽產下重量級寶寶，光田婦產部醫師蘇棋楓(右)送上醫院禮品祝賀。（陳淑娥攝）

不想再「憨奶」，巨嬰寶寶提早報到！台中34歲布農族媽媽Malas，15日剖腹產下5公斤重女巨嬰，光田醫院婦產科醫師蘇棋楓表示，早產寶寶這麼有「份量」，實在罕見，如果足月產下，寶寶可能要衝破6公斤了。

Malas身高165公分，孕前體重75公斤，先生也是同等身材，她說，自己孕期胃口極佳，特別愛吃鮮乳和鱸魚，在懷孕6個月時，已被醫生警告要留意體重，當心出現妊娠糖尿病，且一週前最後一次產檢時，預估寶寶體重已經3800公克。

「懷孕後期我覺得肚皮要撐破了！」生第3胎的Malas說，懷孕後期增加25公斤，整個人體重就快要破百了，預產期在9月11日，但寶寶長太大，醫病討論後，決定提早在8月18日剖腹，不料懷孕36週就破水，寶寶等不及，在15日一早急著報到。

蘇棋楓指出，產婦在家破水，到院時子宮頸已全開，評估高齡、前兩胎剖腹，且胎兒已過大，擔憂產程發生危險，在安全起見下，立即安排緊急剖腹產，順利產下重達4926公克女寶寶。

蘇棋楓說，WHO定義懷孕週期未滿37週出生即早產，這名早產兒不僅體重沒過輕，還比一般足月生更「重量級」，倘若媽媽足月生產，寶寶體重可能達6公斤。他建議，孕期體重最好控制增加10-14公斤之內，避免過重產生妊娠糖尿病。

(中時)