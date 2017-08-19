陽岱鋼敲致勝二壘打 巨人再克橫濱2連勝

陽岱鋼5下敲出致勝二壘打，助巨人再克橫濱斬獲2連勝。(中央社資料照)

陽岱鋼昨轟關鍵的追平3分炮，助巨人逆轉擊敗橫濱DeNA，今(19日)兩隊系列賽第二戰，他再度扮演致勝功臣！在球隊落後1分時，敲出二壘打打進2分勝利打點，加上洋炮麥基(Casey McGehee)轟滿貫炮，王牌菅野智之也繳7.2局失1分好投，巨人攻守表現精采，終場6比1贏球，斬獲2連勝。

陽岱鋼昨役5打數敲1安，連6場敲安，也是睽違9場後再度開轟。這場比賽他首打席就敲二壘打，接著雖進占三壘，但未能回壘得分；不過到5上，他在2出局二三壘有人時第三度上陣，得點圈打擊率高達3成81的他，沒錯過讓球隊反超的機會，敲出右外野二壘打，率隊以2比1逆轉戰局。

接著到7下，巨人軍攻勢再起，無人出局就攻占滿壘。儘管菅野和陽岱鋼都沒把握機會，領到老K下場，不過這回輪麥基發威；麥基和橫濱中繼平田真吾纏鬥7球後，相中第8球偏紅中的二縫線速球，扛出中右外野滿貫炮，巨人擴大領先到6比1。

菅野前7局投得威風八面，僅3上挨桑原將志陽春炮丟1分，有了6分相挺，他更展現想完投的氣勢。然而天不從人願，他8上還沒開打前，身體就疑似有些狀況；在該局第2名打者倉本壽彥打出一壘方向滾地球後，菅野賣力跑向一壘補位，抓到第2個出局數，但腳還是撐不住退場。

菅野退場後，洋投馬錫森(Scott Mathieson)沒讓球隊失望，一路壓制到9上、無失分，精采守住勝果。菅野7.2局挨3安失1分，飆出8次三振，奪得本季第13勝，同時自責分率下修到1.87，繼續居央聯自責分率和勝投雙冠王。巨人贏球後，與橫濱勝差縮小到3場。

陽岱鋼4打數敲2安，與麥基和菅野一同在賽後出席「Heor Interview」訪問，開心喊出招牌口號。他說，5下上場時二三壘有人，1球就可能定勝負，上場前打擊節奏不錯，就試著朝反方向攻擊，最後結果也很好。他連兩天扮關鍵要角，連續安打場次推進到第7場。

(中時電子報)