曾之喬聽男友講肉麻情話 結果反應是這樣

王子與曾之喬。（中視提供）

王子與曾之喬。（中視提供）

王子（左起）、徐詣帆、陳珮騏、曾之喬。（中視提供）

章廣辰。（中視提供）

曾之喬、邱勝翊(王子)、以綸、章廣辰等主演的中視週日晚間10點戲《稍息立正我愛你》，播出後受好評、收視節節高升。本週日(20日)將播出第4集，劇情進入情感的矛盾糾結。聊到他倆求學時期是否有過瘋狂或白癡戀愛行徑？喬喬說自己曾因為「太拚」，在男友甜言蜜語時呼呼大睡；王子根本像「控制狂」，他在約會前一天會先到現場把所有動線先「走位」彩排一遍，現在回想起來兩人都覺得好笑。

曾之喬回想當年：「覺得我真是太拚了！」才14歲的她曾喜歡一個男生，當時她已半工半讀，只剩下半夜跟早餐時間可以約會，跟那男生還是每天清晨五點半約會，必須調鬧鐘早起，約在附近公園，還只能一起去買早餐、散步。「我明明就是眼睛都要閉起來了、根本都要睡著」，好幾次男生對她說著甜言蜜語的同時，曾之喬早就累到不小心睡著，然後又猛然驚醒：「蛤？你剛剛說什麼？」她講到昔日約會過程笑翻大家。

王子說20多歲時第一次跟女友約會，他前一天先將一模一樣的行程，自己去「演練彩排」一遍、先熟悉所有路線避免遲到，還會先找好停車位、甚至想去的地方都會先走一遍。曾之喬笑他「根本就是一切都要在我掌握之中」，比如約5點，他會前一天先開車估計車程、親自「走位」過所有路線，曾之喬大笑：「那…那天要吃的菜…你會試菜嗎？」王子誇張到連停車位都先找好、大約要停在哪一格、走過去會花多久都事先規劃，根本控制狂，回想小時的戀愛行徑，王子自己也說實在是太瘋狂了。

王子說20多歲時第一次跟女友約會，他前一天先將一模一樣的行程，自己去「演練彩排」一遍、先熟悉所有路線避免遲到，還會先找好停車位、甚至想去的地方都會先走一遍。曾之喬笑他「根本就是一切都要在我掌握之中」，比如約5點，他會前一天先開車估計車程、親自「走位」過所有路線，曾之喬大笑：「那…那天要吃的菜…你會試菜嗎？」王子誇張到連停車位都先找好、大約要停在哪一格、走過去會花多久都事先規劃，根本控制狂，回想小時的戀愛行徑，王子自己也說實在是太瘋狂了。

本週劇情又有新進展，少曦因成績突飛猛進，取得與力正約會的「入場券」，但她的滿心期待最後卻落空？明明是喜劇，卻讓她在電影院裡哭得唏哩嘩啦…意外撞見這一幕的王晉禮(以綸飾)，卻瞬間被這樣的少曦吸引、劇情另有展開。而力正坦言之所以會報復大毛(章廣辰飾)，竟是因為大毛讓少曦哭泣！？

《稍息立正我愛你》中視每週日晚間10點播出，東森戲劇台每週日晚間8點播出。

(中時)