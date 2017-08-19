世大運開幕 各路陳抗人馬齊聚小巨蛋
世大運今（19）晚開幕，各路陳抗團體下午已陸續在小巨蛋附近集結，其中，包括台灣退伍軍人權益保障協會、台灣警消聯盟、反同團體、柴犬聯盟、統促黨成員等，警方在現場嚴陣以待，希望能約制抗議民眾，目前尚未傳出衝突。
台灣退伍軍人權益保障協會預計在美仁公園召開記者會後，分組前往會場出入口，退休警官耿繼文也現身前往公園。此外，反同團體約10人在南京東路、敦化北路集結，數名統促黨成員也在附近出現，柴犬聯盟陳奕壇等50人則繞行小巨蛋表達訴求
根據警方情資，還有多輛遊覽車從新北市出發，準備到開幕現場抗議，都讓維安員警繃緊神經，密切注意陳抗團體的一舉一動。
(中時)
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