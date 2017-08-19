影帝吳慷仁攻香港銀幕 先學廣東話

吳慷仁。（InStyle雜誌提供）

吳慷仁。（InStyle雜誌提供）

吳慷仁。（InStyle雜誌提供）

吳慷仁。（InStyle雜誌提供）

InStyle雜誌訪問吳慷仁，除了旅行，私下喜歡做的事情是修車，差不多是開始進入演戲這個行業以後，常常覺得拍戲之餘，生活好像該有點重心，於是在幾年前開始買了舊車，試圖把它們修好。

最近開始學廣東話，因為接著要到香港拍戲，趁現在休息正好開始學。之前拍攝《出境事務所》時因為在戲中主要以客語詮釋，我深刻體會用原本不會的語言，就更需要花多點時間和精神學習新的語言，也讓準備角色的時間拉長，如果在開拍前半個月學粵語的話一定來不及。

拿了許多獎項，戲劇表現受到肯定，現在最想要做的是？他自己認為，每個階段都有可能會遇到某些瓶頸，也許他能有不一樣的表現，要怎麼跳出框架再審視自己，要怎麼從自己與別人所看到的他之中找到平衡點，是他現在想做的。

(中時)