呂秀蓮：815全台停電 戰爭在我們這邊發生

前副總統呂秀蓮提中共陰謀論，暗示815全台大停電，絕對沒有那麼單純。（林宏聰攝）

8月15日全台大停電，導致經濟部長李世光、中油董座陳金德下台，前副總統呂秀蓮19日出席活動時，再提中共陰謀論，她指中國大陸國家主席習近平才剛在朱日和閱兵，15日台灣博愛特區就停電，「如果你想想，中共在朱日和造鎮模擬台灣總統府周邊，再想想8月15日大停電，抱歉，你今晚可能會睡得比較不好！」

呂秀蓮19日下午前往高雄圓山大飯店出席「和平茶話會」時表示，幾天前，全球都在煩惱北韓與美國是否會發生戰爭，沒想到，8月15日下午4點，「戰爭在我們這邊發生！」

呂秀蓮說，15日那天早上，甚至前幾天，中國戰機進入台灣海峽防空識別區，侵門踏戶，接著15日下午全台就發生大停電，她認為沒那麼單純，「為什麼我家沒停電，全國政治中樞博愛特區反而停電？」

她說，8月1日，習近平剛在朱日和訓練基地大閱兵，宣布「任何人、任何政黨、任何組織，不可以用任何方式，在任何地方切割中國任何一塊領土」，顯示和平就像一張紙，轉瞬間就會被破壞，可惜已有一群「最新的台灣中國人」，像溫水煮青蛙，逐漸擁抱中國，「如果我們沒警覺，戰爭半夜就到」。

呂秀蓮暗示，美國捉拿伊拉克總統海珊前幾個小時，忽然大停電，摸黑抓人，「如果你想到朱日和那裡，有個造鎮，將台北市博愛特區、總統府、外交部等全部模擬出來，做人民解放軍每日操演的基地，你再想8月15日大停電，抱歉，今晚可能會睡得比較不好！」

(中時)