精障男拿牙刷當美工刀大鬧超商

有精神障礙的蔡姓男子大鬧超商後被客人壓制送交警方處理。（圖／洪榮志翻攝）

領有中度精神障礙手冊的42歲蔡姓男子，18日深夜疑因精神狀態不穩，跑到台南火車站附近的超商內，對女店員大聲咆哮。2名擔任保全的客人見狀好言相勸，蔡某卻拿牙刷當美工刀刺向對方，但被當場壓制在地，交由警方帶回處理。

警方調查發現，情緒失控的蔡某，近期並未返回醫院治療與服用藥物，同時對剛發生的事情一無所知、答非所問，警方擔心發生其他社會案件，已通報消防局派遣救護車協助送往嘉南療養院強制就醫治療。

台南市警一分局東寧所警員翁俊郎、郭俊男昨天深夜10點多執行巡邏勤務時，接獲110通報指北門路某超商有糾紛案件，經趕赴現場時，發現有名男子遭另名男子壓制在地，於是接手處理。

據現場民眾指出，被壓制的蔡姓男子，不知何緣故與超商店員起口角，情緒相當激動，還當場拿起店內商品丟向店員，並作勢要攻擊，在現場購物的王姓、曹姓保全人員見狀，立刻見義勇為出手制止及報警處理。

王姓客人也說，他到超商買東西，聽見蔡某對女店員咆哮，還丟擲物品，甚至出言挑釁，他原本要離開，但蔡某不讓他走，還準備拿美工刀刺人，卻拿到牙刷，他見情況不對，才將對方壓制在地。

(中時)