6旬男酒駕遇警攔檢逃離自撞 吃9萬罰單

陳男遇警攔檢逃離，沒多久就將車頭撞爛。（曹婷婷翻攝）

62歲陳姓男子昨晚約22時30分駕車經歸仁區中山路3段，遇有警察攔檢，未聽警方指示停車受檢，竟加速逃離，警方隨後獲報在中山南路一段930巷，發現有一件轎車自撞路旁鐵圍籬車禍，到場只見陳男車頭已撞爛，自行從駕駛座走出，雖無外傷，警方仍協助送醫救治，全案今依道路交通管理處罰條例予以告發罰9萬元並吊扣駕照。

歸仁警分局太廟派出所長洪士雄指出，昨晚在歸仁區中山路3段執行路檢勤務時，陳男因酒駕唯恐被攔下，當警方示意靠邊停時，對方突加速駛離，沒多久，警方獲報2公里外有件自撞車禍，到場處理赫見竟是該名男子，趕緊送醫。

警方隨後趕到醫院想瞭解傷勢和酒測時，驚覺男子又已自行離院，今天已傳喚陳男到案說明，但陳男對於不接受警方臨檢反加速逃離等原因，不願多說明。

警方說，陳男逃離途中幸未傷及無辜路人，全案依道路交通管理處罰條例第35條第4項予以告發處罰9萬元罰緩，並吊扣駕照3年，沿路闖紅燈等違法情況也將依法舉發。

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(中時)