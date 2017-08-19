護士當醫師小三 斷絕來往獲緩刑
中部陳姓護理師，因工作緣故與陳姓主任醫師發生婚外情，陳妻提告後，台中地院簡易庭判3月徒刑；檢方認為護理師態度不佳、判決過輕再上訴，台中地院再審理後認為護理師已與陳男斷絕往來，且民事部分已連帶賠償陳妻30萬元，改判3月徒刑、緩刑2年。
陳妻指控，懷疑丈夫與陳女早在5年前就有婚外情，但直到去年丈夫才坦承，並供出曾與陳女在醫師宿舍、陳女租屋處、飯店、汽車旅館等處，發生性關係。後由醫院董事長出面調停，陳姓醫生與護理師承諾不再往來。
陳妻除告陳女涉嫌妨害家庭外，另提起民事損害賠償，要求丈夫及陳女連帶賠償精神慰金100萬元，一審簡易庭審判陳女3月徒刑；兩人則需連帶賠償30萬元。
但檢方認為陳女犯後態度不佳、無悔意，提上訴。台中地院合議庭認為，陳女犯後坦承犯行，並早與主任醫師斷絕往來，反倒是予以緩刑2年。
(中時)
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