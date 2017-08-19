世大運》首戰法國先發全出爐 呂彥青：目標金牌
台北世大運棒球項目明天正式開打，中華隊明於天母棒球場首戰法國，確定將推出王牌左投呂彥青，今中華隊也進行開打前的最後練球，呂彥青說，目前狀況調整不錯，全隊目標就是金牌。
呂彥青近幾年多次扛下國際賽首戰先發，包含兩年前光州世大運的首戰對上墨西哥，也是由他先發，對於多次經驗，也讓他比較不緊張，他回應，沒有做什麼特別的準備，加上沒有對過法國，就是跟平常一樣，把自己準備好。
呂彥青也提到，經過近期的多次熱身賽，目前球速與變化，都慢慢調整到位，明天比賽，就是能投幾局就幾局，幫助中華隊拿下首場勝利。
總教練郭李建夫，也相當有信心能首場就能夠拿下好彩頭，而投手群調度安排，他指出，如果分數拉開，就會讓更多投手上場，藉由實戰調整狀況。
郭李建夫同時也宣布明首戰先發打序，1到9棒依序為陳重廷（三壘手）、王正棠（中外野手）、陳重羽（右外野手）、蘇智傑（左外野手）、吳桀睿（二壘手）、范國宸（一壘手）、張閔勛（捕手）、施冠宇（指定打擊）、林立（游擊手）。
(中時電子報)
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