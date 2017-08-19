南市首座多功能活動中心 揭牌啟用
台南市政府社會局斥資2000多萬元打造的安南區社會福利多功能活動中心今天揭牌啟用，該中心不僅是全市第一座結合托育服務、弱勢服務及長者服務的綜合性福利活動中心，兼顧老中青幼等不同世代的需求，更是未來台南市打造社福中心的典範。
社會局今天在安南區社福多功能活動中心舉辦「揭牌啟用暨家庭親子活動」，現場熱鬧滾滾，許多在地團體都熱情參與。副市長吳宗榮指出，該活動中心是全市首座結合托育、弱勢及長者服務的綜合性福利活動中心，分別有安汝老人協會設立關懷據點、第二區居家托育服務中心、公共托育家園、安南區家庭福利服務中心等多元服務，兼顧老、中、青、幼不同世代的需求，也提供社區家庭與親子互動的場所。
吳宗榮還強調，這樣的規畫是市府打造福利服務中心的典範，期待未來社會局能運用更多公共空間，提供社區民眾滿意的福利服務，展現市府團隊對市民的用心。
(中時)
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