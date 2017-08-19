「東進政策的支柱」 印媒：莫迪9月訪問緬甸
印媒稱，據消息人士透露，印度總理莫迪在為出席東協峰會訪問緬甸首都奈比多之後不到3年，可能在今年9月6、7日訪問緬甸，將安排在9月3至5日於廈門舉行的金磚國家峰會之後。
《印度快報》網站17日刊登報導，「隨著中國拉攏鄰國，總理莫迪將於9月訪問緬甸」，內文提到，隨著中國拉攏緬甸，即翁山蘇姬自掌權以來兩度訪中，印度對中緬關係感到提訪，除了海上邊界以外，印度和緬甸也有1600公里敏感而疏於管控的陸地邊界。
官員稱，莫迪訪緬甸期間，雙方將重申它們關於不允許叛亂組織利用本國土地從事不利於對方的惡意行動，這對於居住在邊界沿線的民眾十分重要。
報導提到，儘管這將是莫迪就任總理3年以來對緬甸的首次正式訪問，但是這當中，印緬兩國有過多次高層訪問。
報導稱，印度透過一系列訪問，主動這個鄰國接觸，新德里當局希望，在莫迪訪問緬甸期間，展現兩國關係的承諾，因為印度把緬甸稱為「東進政策」的關鍵支柱。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。