「東進政策的支柱」 印媒：莫迪9月訪問緬甸

印媒稱，據消息人士透露，印度總理莫迪在為出席東協峰會訪問緬甸首都奈比多之後不到3年，可能在今年9月6、7日訪問緬甸，將安排在9月3至5日於廈門舉行的金磚國家峰會之後。

《印度快報》網站17日刊登報導，「隨著中國拉攏鄰國，總理莫迪將於9月訪問緬甸」，內文提到，隨著中國拉攏緬甸，即翁山蘇姬自掌權以來兩度訪中，印度對中緬關係感到提訪，除了海上邊界以外，印度和緬甸也有1600公里敏感而疏於管控的陸地邊界。

官員稱，莫迪訪緬甸期間，雙方將重申它們關於不允許叛亂組織利用本國土地從事不利於對方的惡意行動，這對於居住在邊界沿線的民眾十分重要。

報導提到，儘管這將是莫迪就任總理3年以來對緬甸的首次正式訪問，但是這當中，印緬兩國有過多次高層訪問。

報導稱，印度透過一系列訪問，主動這個鄰國接觸，新德里當局希望，在莫迪訪問緬甸期間，展現兩國關係的承諾，因為印度把緬甸稱為「東進政策」的關鍵支柱。

(旺報)