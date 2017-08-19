少子化浪潮 內政部：全年出生約20萬人

少子化浪潮來襲，根據內政部今天公布最新統計，今年1至7月出生嬰兒11萬379人，較去年同期減少6%，估計全年出生嬰兒數約20萬人。

內政部指出，近10年出生嬰兒由民國96年的20萬4000餘人下降至99年（虎年）16萬7000餘人最低點，而100年「百年好合」諧音、101 年逢龍年效應反轉上揚，101年達22萬9000餘人，為近10年最高。

內政部指出，今年1至7月，戶籍登記出生人數為11萬379人，較去年同期減少7033人、減少6%；出生嬰兒中，每百名女嬰相對的男嬰數（性比例）106.9人，較105年同期減少1.5人。

每百名出生嬰兒中，生父或生母為大陸港澳地區或外國籍者有7名（其中生父1名、生母6名），較96年的11名減少4名。

根據統計，今年1至7月出生嬰兒的生母國籍為中華民國籍者占93.92%，大陸港澳地區者占3.05%，外國籍者占3.03%。觀察歷年資料，生母為大陸港澳地區者比率呈下降趨勢，從96年4.95%降至105年3.33%，今年1至7月又再降至3.05%。

進一步觀察各縣市出生嬰兒的生母國籍為大陸港澳地區者比率，以金門縣7.83%最高、嘉義縣4.25%次之、新北市3.84%居第三。生母為外國籍者比率以連江縣7.69%最高、苗栗縣5.64%次之、雲林縣5%居第三。

(中時)