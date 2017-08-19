減肥吃藥該吃多久？醫：3個月就好

國人肥胖問題嚴重，也讓減肥成為許多人的畢生志業。但常有人會問，減肥藥到底能不能吃？要吃多久？醫師指，為了讓患者持續在醫院接受正規治療、不亂尋坊間偏方，「減肥初期成效很重要」，而減肥藥能在3個月內、減去約10％體重，讓患者產生信心同時，也能依醫師建議來導正不良的生活習慣，進而永遠擊敗肥胖。

我國成人體重過重和肥胖盛行率達43％、高居亞洲第一，坊間減肥方式也多不勝數。中華民國肥胖研究學會理事長蕭敦仁說，要徹底擊敗肥胖，勢必要改變原有的不良生活習慣，包括飲食不均衡、吃太多或吃不健康、運動量少、睡不夠等等；他強調，也因此，減肥門診絕非「開藥門診」，而是「行為矯正門診」，只要能將不良的生活習慣導正過來，就不需要「重複減肥」。

然而，現代人追求效率，沒立刻見效的方法，可能立刻被拋棄。蕭敦仁說，臨床觀察，前3個月的「減肥期」，患者體重若沒減去約1成，可能就再也不來醫院、改尋求另類偏方，故這段期間，治療上會搭配藥物，同時導正生活習慣；他指出，只要患者配合，減肥期過後就算停藥，也不會復胖，「因為生活已走在健康的正軌上了」。

究竟何謂健康的生活習慣？肥胖研究學會建議每天要遵循「75210」原則：睡足7小時、天天5蔬果、下班花在電視電玩的時間少於2小時、每天中度運動1小時、只喝0卡的茶或水。蕭敦仁補充，減肥還要少碰「白澱粉」，他曾收治一名BMI超過27的年輕女性，因為餐餐要都要吃麵包麵條、始終瘦不下來，透過行為導正，以五穀雜糧取代白澱粉，幾個月內就瘦超過10公斤。

蕭敦仁提醒，減肥藥務必要挑選經衛福部食藥署核准認證的產品、對健康才有保障，目前坊間常見的抑制小腸吸收油脂的藥物，因劑量不同，有分處方和非處方，但使用時仍要搭配均衡、健康且不過量的飲食；他補充，另款日前領到食藥署藥證的的減肥藥，則是讓使用者減少食慾，讓減肥門診多了一項新武器。

(中時)