林心如舊愛唐季禮 曬小25歲女友美照認愛

傳是林心如舊愛，導演唐季禮在新書末頁曬出小25歲女友照片。（圖／中時資料照片；翻攝自南都娛樂周刊微博）

唐季禮（右起）、黃曉明與林心如4年前曾為新劇宣傳同台。（圖／中時資料照片）

知名導演唐季禮曾與圈內女星林心如、藤原靜香傳緋聞，近日港媒報導，被封為發電機的他有意定下來和小25歲女友劉芊妤步入禮堂，昨(18日)他在新書發表會上公開認愛準老婆，還在書末頁首次曬出劉芊妤美照，甜喊終於找到能照顧他的人。

本月10日港媒爆出唐季禮和女友在香港提交結婚申請書，可見57歲的他和32歲的劉芊妤有意共組家庭，兩人居住地同為上海某一寓所，暗示已同居多時，而男方的婚姻關係顯示為離婚過，證實他曾在1995年左右結束一段婚姻。

對於將梅開二度傳言，唐季禮不願出聲證實，卻被陸媒發現他近日在由顏慧所著的《幸福的挑戰者──唐季禮》新書最後悄悄貼出未婚妻照片，並寫道：「大半生都是努力照顧大家，終於遇上照顧我的人」，深情告白小女友，也間接證實將再婚。

(中時電子報)