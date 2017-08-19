中印對峙日本表態支持印方？ 日駐印使館否認
中印洞朗對峙未歇，日本駐印度大使平松賢司日前表示「反對任何一方以武力改變現狀」，被印度媒體報導「日本在洞朗對峙問題上力挺印度」；但18日晚間日本時事社報導指出，日本駐印度使館否認了所謂平松賢司表態「支持印度」的說法。
大陸《環球時報》19日引述日本時事社稱，一部分印度媒體18日稱日本駐印度大使平松賢司表達了日本政府在洞朗問題上支持印度的立場。但日本駐印度大使館說，平松賢司在接受印度媒體採訪時僅表示「反對依靠武力單方面改變現狀」，該表述並不意味著日本政府在洞朗問題上支持印度。
印度外交部被問及日方大使言論，以及日方在洞朗問題上對印度的支持是否由日本政府直接傳達時拒絕評論。《印度教徒報》稱，印度外交部發言人看過日方大使評論後僅表示：「誰支持我們，誰給我們發了備忘錄，我不方便向媒體透露；我認為，日本大使的評論表明了日本立場。」
(旺報)
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