世大運選手專車全面安檢 力求維安工作滴水不漏
(16:19更新內文) 台北市警察局為強化世大運維安工作，確保選手人身安全，今(19)日在新北市林口文化一路與仁愛路周邊管制道路，以4人為一組共40名警力，針對參與世大運開幕式的240輛選手專車及隨車人員，以金屬探測器搭配車底檢查器，全面實施人車安檢，並由新北市警察局及維安特勤警力，針對完成人車安檢程序的選手專車實施戒護，以確實達到安全管制效果。
警方表示，為提升反恐作為，開幕典禮期間規畫以國家級的反恐部隊「維安特勤隊」待命，只要遇到突發人為危安事件或恐攻事件發生，將立即啟動快速打擊部隊反制，把維安工作做到滴水不漏。
世大運維安處表示，有鑑於西班牙巴塞隆納17日剛發生恐攻事件，維安處將整合相關單位資源，共同維護整個賽事期間安全，確保整體維安指揮體系及各項工作執行無礙，目前各維安編組單位皆已提高警覺，加強管制大型車輛出入選手村及競賽場館周邊等反恐作為，一有突發狀況，即能迅速應變反制。
(中時)
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