「吳宗憲先生對不起」謝和弦受訪突90度鞠躬道歉

謝和弦與吳宗憲今日出席同場活動。(取自謝和弦臉書、本報系資料照)

吳宗憲曾告謝和弦毀謗。(本報系資料照)

創作歌手謝和弦今(19日)出席公開活動，受訪尾聲突然起身表示要向一位資深前輩道歉，令現場掀起一陣騷動，謝和弦接著就90度鞠躬致歉長達6秒稱：「吳宗憲先生對不起。」

據自由時報報導，謝和弦今日出席活動，受訪尾聲突然起身表示：「多年前我曾經傷害過一位前輩，嚴重損害他的名譽，我在這邊想跟他致上最深歉意，吳宗憲先生對不起。」

謝和弦4年前曾在臉書爆料「演藝圈胡姓、吳姓大哥拐騙女孩上床」，還幾度跟吳宗憲隔空對嗆，令吳宗憲一怒之下告他毀謗，即便謝和弦事後透過網路數度道歉，吳宗憲認為對方沒誠意，不會撤告。

據悉，謝和弦今日參加《2017高校畢業歌網路直播發佈會》活動，受邀嘉賓也有吳宗憲。

(中時電子報)