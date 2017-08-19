240輛世大運遊覽車上國道聲勢浩大 選手都比讚！

240輛世大運選手專車上國道，聲勢浩大。(蔡依珍攝)

240輛世大運選手專車上國道，聲勢浩大。(蔡依珍攝)

240輛世大運選手專車上國道，聲勢浩大。(蔡依珍攝)

240輛世大運選手專車上國道，聲勢浩大。(蔡依珍攝)

240輛世大運選手專車上國道，聲勢浩大。(蔡依珍攝)

選手隔窗比讚。(蔡依珍翻攝)

龜山警分局長蔡鴻義、交通大隊長李建民等人都親自坐鎮督導。(蔡依珍翻攝)

備冰品、涼水等慰勞在艷陽下辛苦執勤的員警們。(蔡依珍翻攝)

2017台北世大運開幕式將於晚間19點在北市田徑場盛大登場，逾8000名來自世界各國的選手，下午15點起、分4梯次從林口選手村出發前往會場，240輛大型遊覽車聲勢浩大，桃園市警局在進入國道的最後關鍵交流道前，派出27名警、義交在艷陽下疏導，選手們紛紛隔著窗戶豎起大拇指笑著比「讚」。

240部選手專車下午14點45分開始集結，15點整第一梯次自新北市林口區文化北路出發，行經桃園市龜山區龜山一路後，進入國道1號林口第二交流道北上，目前仍持續輸運中。

桃園市警局交通大隊和轄區龜山警分局為讓選手們能儘速前往典禮會場，在林口交流道周邊龜山一路、文化一路、文化二路、文化三路、忠義路指揮交通，共派遣交通疏導及巡邏警力14名、義交13名，另外還有大、小型拖吊車各1部及專責事故處理警力2名以備不時之需，一旁更有10名交通疏導預備警力因應突發狀況，用最高規格維護選手交通安全道路順暢。

龜山警分局長蔡鴻義、交通大隊長李建民等人都親自坐鎮督導，並準備冰品、涼水等，慰勞在艷陽下辛苦執勤的員警們，警方也呼籲用路人能禮讓世大運專車，必要時改駛替代道路，以確保交通順暢、人車安全及參賽選手能準時參加賽事。

(中時)