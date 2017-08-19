警掃蕩移工 查獲女印尼逃工慫恿他人一起逃

警方一口氣帶回70多名未攜帶證件及無法證明身分的外籍漁工，還查獲1名非法逃工。（周綾昀翻攝）

警方一口氣帶回70多名未攜帶證件及無法證明身分的外籍漁工。（周綾昀翻攝）

（18:24更新內文） 近期屏東東港外海查獲越南籍偷渡客及多起外籍漁工聚眾鬥毆案，為避免相關案件再發生，東港警分局18日晚出動30名警力，掃蕩東港港區週邊、商店等外籍漁工易聚集場所，帶回70餘名未帶證件者，還逮到已逃逸9年且慫恿移工一起逃逸的女印尼逃工。

屏東東港漁港是台灣第2大漁港，經統計，港區內聘僱外籍漁工，包含人數最多的印尼籍、菲律賓籍和越南籍，約有900人左右，因此在碼頭附近，常可以看到膚色黝黑，五官深邃的外籍移工。

不過14日林邊海域查獲東港籍漁船非法載運20名越南籍偷渡客，又發生多起外籍漁工聚眾鬥毆案，因此東港警分局18日晚6至10時由分局長郭子弘帶隊，出動警力30人，並聯合移民署專勤隊及國境大隊東港小隊，掃蕩東港港區週邊、商店等外籍漁工易聚集處、地區性擴大臨檢，加強查察逃逸移工及偷渡客。

警方依入出國及移民法規，帶回70多名未攜帶證件及無法證明身分的外籍漁工，過濾是否有偷渡客及逃逸移工，清查中一名43歲女印尼籍監護工，不斷以假名矇騙員警，還高聲保證她不是逃逸外勞，後來到移民署專勤隊按捺指紋後，真實身分現形。

警方指出，2008年桃園市雇主就已報案協尋該女，至今逃逸9年多，且平日還在東港一帶慫恿外籍漁工及合法外籍移工一起逃逸，謊稱此後就可獲得較優渥的薪資，目前暫時在移民署安置收容，後續將遣送回國。

(中時)