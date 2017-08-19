中士假借驅鬼猥褻女兵 認罪判刑

陸軍高姓中士，對自己隊上的一名女兵有好感，去年3月假借帶對方至空置營舍找物品，再「假鬼假怪」露出詭異表情稱：「鬼跟著！」

還誆稱：「色鬼只有性才會離開」，要求對方與他發生性關係，因女兵拒絕而猥褻得逞。台中地院審理時，高男認罪協商、雙方和解，被依強制猥褻罪判刑6月、緩刑3年，緩刑期間交付保護管束。

判決書指出，高姓中士是女兵的班長，去年3月11日上午，他駕車帶女兵及2名男士兵至空置營舍找物品，還刻意將自己與女兵分為一組，支開另2人。

兩人開始在找東西時，高男立刻假鬼假怪，不斷叫對方：「快走！」「不要往上看」等，叫女兵趕快跑回車上後，才說：「剛剛有鬼跟著我們」；接著，到另一棟空置營區，又要求她不要亂看跟緊一些，「因為有鬼在找我們」。之後又佯稱：「那個鬼現在就在副駕駛座的窗戶外面，不要往外面看，…我之前在南投有學過驅鬼，不要跟那個鬼對到眼」。

當天下午，高男又以手機軟體LINE告訴女兵：「師父說色鬼只有性才會離開，這樣你我都不會出事」，要求對方與他發生性關係。女兵提議播放色情片代替，高男也回應：「可以看看有沒有效果？」

當晚，兩人相約「驅鬼」，高男以手機播放色情影片，要求女兵閉上眼睛揉胸作假動作；女兵抱胸，高男竟搭上她的手畫圓、間接搓胸，又要求女兵將右手放在他右手腕，他則以右手隔著褲子自慰，猥褻得逞。

事後高男告訴女兵：「不能告訴他人，不然鬼會回來找人。」女兵受不了告知同袍而被查獲。因雙方達成和解，高男聲請認罪協調獲緩刑。

(中時)