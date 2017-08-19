澳洲雪梨汽車撞人7傷 警方稱非恐攻

澳洲雪梨19日下午發生汽車撞人事件。一輛汽車突然衝入當地一條繁忙街道，造成7人受傷。警方表示，據信這起事件是一起意外。

澳洲新南威爾斯州救護服務部門指出，共有7人在這起事件中受傷，包括一名嬰兒，當時他在嬰兒車內。

澳洲警方認為這起事件是一起意外。新南威爾斯警方稱，事發後駕駛汽車的男性留在現場協助警方調查。警方還表示，據信該男「疾病發作」引發這起事故。

(中時)