世大運》職棒球員增戰力 郭李建夫期盼對強隊爆發

世大運棒球中華隊，今在天母棒球場進行最後一天練球，總教練郭李建夫期盼助陣的中職球員能夠大爆發。(周鎮宇攝)

世大運中華棒球隊，今在天母棒球場進行最後一天的備戰，總教練郭李建夫表示，打擊很放心，投手的控球狀況經過幾場熱身賽也改善不少，對於職棒球員的加入，也期待他們能在對日、韓、美的時候爆發。

世大運中華隊目前積極調整狀態，郭李建夫指出，打序就與港口盃最後一戰差不多，球員狀況也都調整的不錯，準職棒球員岳東華日前腳扭傷，目前有進行打擊練習，但首戰法國不會出場。

這次陣中有陳明軒、張閔勛與蘇智傑等中職球員效力，郭李建夫相當看重，他說，對他們很期待，希望能夠在對上日本、韓國與美國強隊時發揮他們的爆發力。

中華隊目標擺在連霸奪金，郭李建夫不擔心球員經驗問題，他解釋，這批球員，幾乎在這幾年都有大大小小的國際賽經驗，不過身為地主球隊，能否在滿場壓力下發揮水準，才是需要擔心的。

(中時電子報)