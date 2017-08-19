花蓮北濱海岸 數百款風箏空中齊飛揚
花蓮「太平洋公園風箏嘉年華」今登場，超過8支隊伍今天下午齊飛揚，上百款造型風箏及特技風箏空中較勁，吸引不少民眾前往一睹丰采。
花蓮太平洋公園除了擁有無敵海景，今年夏天還多了大型風箏表演秀，今起一連兩天，各式風箏一次看得夠，花蓮縣兩岸風箏交流協會，還準備100支風箏供親子彩繪創作，讓民眾有得看也有得玩。
花蓮縣兩岸風箏交流協會會長曹志龍說，花蓮具備風箏發展潛力，希望能在這裡傳承自己在國際間的推展經驗，並要請各國好手匯集在花蓮，讓國際風箏放飛成常態性活動，讓更多人愛上風箏運動，他也邀請民眾明天上午9時至下午5時到太平洋公園（北濱）觀賞風箏展演放飛。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。