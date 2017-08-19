花蓮北濱海岸 數百款風箏空中齊飛揚

太平洋公園風箏嘉年華今天起於北濱海岸登場。（張祈攝）

上百款風箏今天起陸續升空。（張祈攝）

花蓮「太平洋公園風箏嘉年華」今登場，超過8支隊伍今天下午齊飛揚，上百款造型風箏及特技風箏空中較勁，吸引不少民眾前往一睹丰采。

花蓮太平洋公園除了擁有無敵海景，今年夏天還多了大型風箏表演秀，今起一連兩天，各式風箏一次看得夠，花蓮縣兩岸風箏交流協會，還準備100支風箏供親子彩繪創作，讓民眾有得看也有得玩。

花蓮縣兩岸風箏交流協會會長曹志龍說，花蓮具備風箏發展潛力，希望能在這裡傳承自己在國際間的推展經驗，並要請各國好手匯集在花蓮，讓國際風箏放飛成常態性活動，讓更多人愛上風箏運動，他也邀請民眾明天上午9時至下午5時到太平洋公園（北濱）觀賞風箏展演放飛。

(中時)