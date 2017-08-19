孝順女大生遇假房東 遭詐近8萬元

張姓女大生與假房東簽約，付了7萬多元的租金與押金後，才經覺上當受騙。(林郁平翻攝)

警方提醒租屋詐騙手法。(林郁平翻攝)

一名19歲張姓女大生到台北求學，因家境不是很好、想要幫父母省錢，張女透過網路找到1間租金低廉的雅房，並付給自稱是房東的黃姓女子1整年的房租和2個月押金共7萬7000元，但張女付款後不斷傳訊息催促黃女交付房屋鑰匙，黃女卻以各種理由推託，最後乾脆已讀不回，張女才驚覺被騙報警。刑事局呼籲，租屋除務必親眼看到房屋外，更須確認房東的身分，並避免預付大筆租金。

張女表示，她6月初在臉書租屋社團刊登租屋訊息，很快就收到黃女回復表示有雅房出租，地點就在張女學校附近，對方表示，若預付1整年的房租，可享月租5500元的優惠價。張女由於家境清寒，學雜費已所費不貲，一心想幫父母減輕負擔，見租金低廉，於是和黃女相約看屋簽約，並請父母借款籌措房租和押金7萬7000元。

不料，黃女收錢後，以房屋需要整修為由，遲遲未將鑰匙交給張女，表示7月初才能交屋，實際上卻持續帶其他被害人看屋並簽約收錢。

張女見黃女至7月中旬仍不斷拖延交屋，最後甚至已讀不回，察覺有異，和其他與黃女簽約的房客聯繫，才發現大家看的都是同一間雅房，報案後更得知黃女不但一屋多租，甚至根本就不是真正的房東，而是該間雅房的房客，真正的房東則完全被蒙在鼓裡。原本想幫家中省錢的張女，沒想到反而讓家裡被騙損失近8萬元，報案時不斷流淚自責，令員警相當不忍。

刑事局表示，過去詐騙集團往往在租屋網站上刊登租屋廣告及假的房屋美照，以英文電子郵件謊稱人在國外，民眾若有意租屋必須以西聯匯款預付房租，等被害人付款後即斷絕聯繫；另種租屋詐騙方式為歹徒冒充房東，詐取房租後即人間蒸發。提醒民眾租屋時，除務必親眼看到房屋外，更應確認房東為房屋所有權人或經合法授權，並避免一次預付大筆款項，以免遭受詐騙或產生糾紛。有任何疑問可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

(中時)