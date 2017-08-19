誘騙泰國女性賣淫 南韓男性曼谷被捕

南韓一名男子涉嫌誘騙超過20名泰國女子到南韓賣淫，日前在曼谷落網。

39歲的金亨俊（音譯）據信是一個將泰國女性引進南韓從事性交易的跨國幫派成員。他們的犯行引起兩國警方注意，已採取行動要瓦解這個組織。

泰國警方說，金亨俊向這些女子承諾，安排她們到南韓當按摩師，她們抵韓後卻被皮條客強迫從事性工作。這些皮條客沒收她們的護照，並阻止她們逃跑。

泰國特別案件調查廳副主管頌沙格19日說，過去兩三年這個幫派已經誘騙超過20名女性，多數受害者年齡介於25至40歲。

金亨俊17日在他位於曼谷的公寓落網，並被控以販運人口的罪名。

泰國與韓國當局正合作追踪一名女性的下落，據信她是金亨俊在泰國的同黨。她可能已逃到鄰國。

(中時)