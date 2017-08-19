廚師尾隨騷擾OL 遭告辯稱：我在保護她
35歲戴姓廚師，日前行經公館捷運站時，發現長相甜美的陳姓OL，沿路尾隨對方不斷搭訕，陳又怕又氣，最後揮手要戴走開，腦羞成怒的戴竟然要陳道歉，否則要告對方「妨害自由」，警訊時又辯稱：「看她落單很危險，我是想保護她！」被依性騷擾防制法送辦。
警方調查，戴在某飯店擔任廚師工作，上月初行經公館時，發現路過的陳姓女子，就開始上前攀談，表示：「可以和妳做朋友嗎？」、「我不是壞人啦！」但陳女不想理會，自故向前行走。
但戴仍不斷糾纏，跟了對方300多公尺，還向陳要手機、互加line，陳女最後動怒表示：「請你不要這樣！」、「我不想！」並在戴男伸手過來時將他推開。
戴此時突然抓狂，表示陳亂拉他，要求當眾向他道歉，否認就要提告妨害自由，讓陳女十分傻眼，此時有民眾看不下去，出面斥責：「明明就是你騷擾別人！」表示願幫忙做證，要陳不用害怕，戴見狀才悻悻然離去。
陳女事後自覺受辱，於是前往警局報案，因戴之前有類似狀況，警方調閱監視器認出戴，日前將他傳喚到案。
戴坦承尾隨女方，但辯稱看她一個人走在路上，覺得這樣很危險，所以才會一直跟著「保護她」，還說若女方因此不快，他願當面跟她道歉，警方訊後將這名廚師依法函辦。
(中時)
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