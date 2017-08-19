臉書直播正夯，型農也想學當網紅

型農們學拍互動影片，希望未來能透過臉書直播賣農產品。（高市農業局提供）

臉書直播販售產品越來越風行，高市農業局嗅到這股商機，找網路直播達人開班授課，教型農拍互動影片，晚上即可開直播賣農產品，有果農為吸引網友，不計形象扮耶穌入鏡，行銷別名「受難果」的百香果，令農業局長看了也忍不住噴飯。

高市農業局長蔡復進表示，繼去年「打造小資族攝影棚」後，最近發現只有平面照片已經不夠看，為了更進一步強化行銷能力，今年特別推出網路直播課程，教導型農如何成為「網紅」，希望未來讓型農們就算是晚上也能開直播賺錢。

農民組織科長梁銘憲說，直播課程上課前，先要求型農們自拍影片，結果有人已相當有經驗，不僅台詞、場景像極臉書直播購物，還拍攝KUSO短劇，以耶穌扮像粉末登場，當場品嘗百香果並直說讚，看過的人無不笑翻。

這名旗山百香果農陳德冠指出，網路行銷是未來趨勢，他曾經幫父親上網賣過小番茄，雖然剛起步，但銷售成績已經很不錯，「而且現代人超懶、愛滑手機，以後如果能在臉書上直播賣水果，業績一定更好！」

陳德冠說，先前他自己摸索如何撰寫產品銷售文、如何拍精美照片，直到上了課才知道，網路行銷處處需要技巧，連臉書廣告怎麼下才有效，也是一門大學問，讓他功力大增。

高市農業局4年前規畫型農培訓班，主要以推動「農業六級化」為目標，讓一級生產業、二級加工業、三級服務業互相整合，因此，初期培訓班學員組成比例，以生產者70%、加工業20%、通路及餐廳業者10%為原則。

「後來發現，並非把不同產業成員放在一起就好了！」梁銘憲說，小農逐漸有整合行銷概念，卻仍缺乏行銷技巧，培訓班導入「8分鐘說話術」、「擺攤美學」等課程，連美姿美儀也得訓練，「讓型農面對消費者、媒體採訪時，給人留下好印象！」

此外，型農們反應，拍攝農產品時，照片好壞直接影響業績，於是培訓班找來攝影達人，傳授拍照技巧，並教型農如何以大約百元費用，DIY打造「小資族攝影棚」，用手機也能拍出精美宣傳照。

隨著網路社群興起，如今只有平面照片又不夠吸睛，農業局再加碼，找直播達人帶領型農探索臉書社群經營及直播領域，希望打造出高雄在地「型農網紅」。

(中時)