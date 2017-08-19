威力彩頭獎衝破10億不是夢！ 有買才有機會

台灣彩券公司暑假期間在全國300多家彩券行舉辦「歡樂大囍刮」活動，台彩總經理黃志宜（中）特地南下高市旗津區的廟口彩券行加油、讚聲，店家造勢拉抬衝高買氣。（劉宥廷攝）

連槓24期的威力彩，下周一頭獎衝破10億不是夢！不論你是朝九晚五的上班族、還是暑假出遊的旅人，路過彩券行千萬別錯過，讓你發大財、圓夢想的威力彩；台彩總經理黃志宜表示，一張彩券或刮刮樂，代表著一個希望，更能發揮愛心助人的本質，別忘了「有買才有機會」。

台灣彩券公司暑假期間在全國300多家彩券行舉辦「歡樂大囍刮」活動，台彩總經理黃志宜今特地南下高市旗津區的廟口彩券行加油、讚聲，店家為衝高人氣，還安排4名比基尼辣妹乘坐旗津特有的觀光三輪車繞行造勢，場邊還有「囍刮姐妹花」熱情吆喝，把氣氛炒熱到最高點。

黃志宜表示，公益彩券核心價值是挹注社福財源及促進弱勢族群就業機會，自1999年底發行以來，截至今年6月底已累計創造盈餘約3973億元，公益彩券盈餘是專款專用，補助國民年金約1782億元、全民健康保險準備199億元，以及分配給地方政府運用於社會福利支出約1992億餘元。

黃志宜說，公益彩券另一方面也是幫人圓夢，夏日炎炎何處去，不妨走趟彩券行，為自己年中加碼，填飽荷包；連槓24期的威力彩上看10億，頭獎可買進3棟帝寶豪宅，千萬法拉利超跑，還有至少2億元財富可安享下半生，提醒民眾千萬別錯過成為連槓終結者的機會。

旗津雖然日頭赤焰、熱呼呼，但廟口彩券行買氣強強滾，除了店家推出購買1000元以上，即可參加「囍刮骰骰樂」遊戲，當天骰出最高點數，就可以把液晶電視、吸塵器等重量級好禮帶回家外；櫃檯前的排隊人潮都是衝著威力彩，黃姓旅人說，平常就有在買彩券習慣，出遊過程中仍不忘買個機會，盼藉由當地的旺氣，抱回頭獎。

另台彩日前剛推出中獎率逾6成的新款刮刮樂「超級連線」，每張售價新台幣800元，頭獎600萬元共5個，總獎項超過165萬個，總獎金逾14億元，中獎率高達63.19％。

(中時)