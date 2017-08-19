年齡決定頻率 美性學機構：30歲前每月應做9次
據英國太陽報（The Sun）報導，著名的美國金賽性學與生殖研究中心（Kinsey Institute），在對大批跨年齡層的男女進行調查分析後，做出最新的性學研究報告，他們認為，「年齡確實是決定性行為頻率」的主因之一。在報告中建議，年齡介於18至29歲的青壯年男女，每年性行為的平均次數達到112次，平均每月9次上下，是所有年齡層最多的一群。而進入穩定發展期的30至39歲階段，每年則有86次，平均每月7次、每週頻率約能有2回。
事實上，隨著科學和性學研究的發展，讓這個過去被視為禁忌的領域，慢慢地以一種健康的方式，向世人提出新觀念和想法。對於此次的研究，金賽中心研究員、社會心理學教授賈斯丁（Dr. Justin Lehmiller）表示，「對於多數人而言，隨著年齡增長，有太多負面的衝擊和壓力，導致整體性生活不美滿。同時也由於時間過多地被佔用，對於性生活更加提不起勁和甚至於冷感，也是造成品質大幅下降的原因。對此，我們將盡力扭轉這個局面，讓大眾能持續維持良好的習慣。」
研究報告中還有一區中年群體的調查，年齡介於40至40歲的人們，因為年紀相對比其他群體大，每年平均的性行為次數大幅下滑至69次，每月平均還不到6次，是報告中三個年齡層次數最少的。但也有人提出質疑，我如果沒有達到標準，會對婚姻、感情和健康有所影響嗎？專家們表示，所有對性學和性行為的研究，多半是一個標準和平均值，沒有一定對與錯誤，歸根到底，還是你自己和伴侶之間的決定，才是真正的關鍵因素。
(中時電子報)
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