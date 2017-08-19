勾結掮客林治崇涉貪 前上校楊東山獲假釋
喧騰一時的軍購掮客林治崇弊案，涉案的前軍備局上校楊東山，被控收受賄賂，洩漏「天鷹計畫」阿帕拉契直升機營工地等軍事工程資料，被判刑15年確定，入監服刑，法務部矯正署日前核准其假釋，近日可出獄。
爆發於2008年9月的林治崇集團弊案，軍事掮客林治崇長期以賄賂、性招待等方式，勾結軍中工程採購人員，獲取軍中工程標案，並協助前中將袁肖龍以600萬元「買官」，引發社會關注，事後袁被判刑10年4月確定。
其中，涉案的前軍備局上校楊東山，受軍方栽培公費留美取得博士學位，因與前中校王宗德、後令部前中校鍾永祥等人，自2006年6月到2008年7月，洩漏包括「A-TYI天鷹計畫」(阿帕拉契直升機營工地)、「LS-2樂山計畫」(飛彈彈藥庫) 等27案軍事工程資料交由林治崇集團找廠商搶標、圍標。
林治崇支付楊東山夫婦到馬來西亞、楊妻等人日本旅遊費用、楊汐止住家裝潢與家具購買費用，共計楊的不法所得195萬5000元及價值21萬1526元家電。
2009年5月，國防部高等軍事法院依貪汙罪判楊15年徒刑、褫奪公權10年。2011年5月最高法院駁回楊上訴，全案定讞。楊的妻子也被判刑7年，褫奪公權3年確定。
楊東山夫婦均入獄服刑，楊妻今年1月已獲假釋出獄，目前人在八德外役監獄服刑的楊，也因服刑過半，矯正署已核准其假釋，最快本周出獄。
(中時)
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