嗆警：「世大運開幕 小心血債血償！」 無業男遭逮捕

42歲張姓無業男子，2年前因恐嚇案遭北市刑大警方逮捕，19日清晨7時許越想越不爽，打電話到1999市民熱線，嗆聲：「今天是世大運開幕，要北市刑大偵六隊小心，血債血償，revenge（復仇）！」隨後就掛斷電話。

由於世大運開幕在即，北市刑大不敢大意，立刻火速追查，上午鎖定張男涉有重嫌，前往新北市永和區將張逮捕，經循問後張坦承打過電話，動機就是「心情不爽」。

警方指出，張男因精神狀況極不穩定，2年前也曾因打電話到公務機關留下恐嚇性字句，遭偵六隊逮捕、函辦，今早他突然想此起事，心情低落不滿，於是才會打電話嗆警，北市刑大偵訊後，依刑法305條恐嚇罪將他移送法辦。

(中時)