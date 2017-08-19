老鴿遇候鳥 新舊世代述說舊警察故事

雲林縣文化處長林孟儀（左）聽斗六雲中舊警察宿舍老住戶王玲姿（右）說住在這裡的故事。（許素惠攝）

策展單位找出許多警眷戶老照片。（許素惠攝）

斗六舊警察宿舍改造成文創聚落，文化氣氛濃郁。（許素惠攝）

3個大學生懷抱理想加入斗六雲中生活聚落經營，得知聚落前身是舊警察宿舍，決定串起遺落許久的歷史，探訪老住民、紀錄過往點滴、翻出泛黃照片、召喚回飛散眷戶，老鴿遇見候鳥，昔日光陰的故事，傍晚伴著夕照在聚落上演。

3隻飛到雲中聚落實習的候鳥是雲林科技大學曹佑安、廖御詔與逢甲大學陳俊達，「老鴿歸巢~斗六舊警察宿舍洄游故事特展」，被他們調皮地稱為候鳥與老鴿交換鳥事。

縣文化處長林孟儀指出，斗六警察舊宿舍群建於1937年，2005年登錄為歷史建築，縣府透過促參規畫鼓勵民間參與，去年由柳杉生活創意及范特喜微創文化團隊加入，暑假推出候鳥實習計畫，透過找尋過往生活脈絡，展現對土地的熱愛。

「我住這間，小樹都長成參天大樹了！」林國香陪著媽媽回老家，滿滿的回憶盈滿心中，很感謝門前這棵樹的庇蔭，讓5兄弟姊妹念遍牛津、哈佛、柏克來等世界名校，表現傑出。

近90歲的孫奶奶是唯一還住在聚落內，很開心有年輕人進駐。「我在這裡長大」，王玲姿說，爸爸有生之年能看到老房子被整修保留，非常欣慰。

相距約一甲子的新舊世代在老屋相遇，阿公阿嬤分享過去生活點滴，兩相深度對話，為老聚落新氛圍增添歡樂。

(中時)