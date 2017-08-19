傳大馬前總理馬哈地私運6289億元 鈔票藏台灣？
馬來西亞中文媒體《中國報》17日引據大馬前總理馬哈地前私人特別助理阿都哈密（Abdul Hameed Gula Maiden）揭露，馬哈地主政期間曾將馬幣約830億令吉（約台幣6289億元）的鈔票藏在台灣。 馬哈地本人尚未對此做出任何回應。
馬國媒體相關報導指出，阿都哈密召開記者會自稱於1984年至1999年間出任馬哈地的「秘密官員」，他並揭露馬哈地在1982年至1995年期間，陸續把在英國倫敦印製的馬幣面值500令吉和1000令吉鈔票，分階段偷運到台灣，並送至CKS FOUNDATION（推斷為「蔣介石」基金會）保存至今。
阿都哈密強調：「我有證據證明面值500及1000令吉的鈔票還收在台灣。我們還有完整的鈔票編號詳情。」他還表示，前總理阿卜杜拉‧巴達維不願聽從馬哈地的指示，簽署所需要的檔案，結果被拉下臺。
有馬國輿論認為，這是自馬哈地與在野黨結盟對抗馬國執政黨當局後，各方以爆料的手法對馬哈地進行政治鬥爭，因馬哈地22年（1981-2003年）強勢主政期間，充滿不少爭議，尤其馬哈地對其副手安華的政治鬥爭、使其入獄最為人所知，亦對馬國政局影響深遠。馬哈地還曾帶領民眾上街示威抗議，要求捲入貪汙醜聞的現任總理納吉布下臺。
相關報導也稱，對於台灣，仍無法確定馬國的政治風暴是否會將台灣捲入，畢竟該指控仍有許多尚待釐清之處。對於自稱馬哈地前私人特別助理阿都哈密的單方面指控，各方還難以找到佐證材料，其真實性仍有待觀察。
(中時)
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