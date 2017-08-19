新竹巨城影城爆米花機起火 民眾尖叫：著火啦！

電影院旁的爆米花機起火。（翻攝自爆料公社）

新竹市巨城購物中心4樓電影院旁爆米花機，19日下午傳出火警，由於一旁有不少逛街排隊看電影民眾，看見火勢紛紛大叫「著火啦！」幸好工作人員趕緊將火勢撲滅，無人員傷亡。

業者表示，起火的爆米花機疑似因為機器過熱，導致整台機器起火，不過員工皆受過專業訓練，在1分鐘內將火勢撲滅，至於起火確切問題，公司將請承包廠商出面釐清，以免類似事件再次發生。

(中時)