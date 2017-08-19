油價走跌 台塑化調降汽、柴油0.3元
美國頁岩油產量持續增加、石油輸出國組織減產達成率持續下滑，加上中國需求大減影響，促使國際原油價格趨緩下跌。台塑化（6505）宣布8月21日(週一)凌晨01:00開始，調降汽油批售價格0.3元/公升，柴油批售價格0.3元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。
調整後，台塑化零售參考價為92無鉛汽油23.6元 /公升，95+無鉛汽油25元 /公升，98無鉛汽油27.1元 /公升；超級柴油則為20.9元 /公升。
美國能源資訊局（EIA）公佈的數據顯示，截至8月11日，美國商業原油庫存較前週減少890萬桶至4.665億桶，為連續第7週減少並創下去年一月以來的新低。
NYMEX原油期貨交割地點、北美最大原油轉運中心庫欣原油庫存較前週增加67.8萬桶至5,704.7萬桶，是連續第二週增加。
EIA月報表示，包括美國、利比亞與奈及利亞等國的輕原油產量增長，成為輕原油價格的主要壓力來源。報告指出，2017年7月，美國原油日產量較前月的932萬桶增加至943萬桶，利比亞原油日產量較前月的85萬桶增加至101萬桶，奈及利亞原油日產量較前月的156萬桶增加至166萬桶。
(工商)
關鍵字：油價
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。