油價走跌 台塑化調降汽、柴油0.3元

美國頁岩油產量持續增加、石油輸出國組織減產達成率持續下滑，加上中國需求大減影響，促使國際原油價格趨緩下跌。台塑化（6505）宣布8月21日(週一)凌晨01:00開始，調降汽油批售價格0.3元/公升，柴油批售價格0.3元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。

調整後，台塑化零售參考價為92無鉛汽油23.6元 /公升，95+無鉛汽油25元 /公升，98無鉛汽油27.1元 /公升；超級柴油則為20.9元 /公升。

美國能源資訊局（EIA）公佈的數據顯示，截至8月11日，美國商業原油庫存較前週減少890萬桶至4.665億桶，為連續第7週減少並創下去年一月以來的新低。

NYMEX原油期貨交割地點、北美最大原油轉運中心庫欣原油庫存較前週增加67.8萬桶至5,704.7萬桶，是連續第二週增加。

EIA月報表示，包括美國、利比亞與奈及利亞等國的輕原油產量增長，成為輕原油價格的主要壓力來源。報告指出，2017年7月，美國原油日產量較前月的932萬桶增加至943萬桶，利比亞原油日產量較前月的85萬桶增加至101萬桶，奈及利亞原油日產量較前月的156萬桶增加至166萬桶。

(工商)