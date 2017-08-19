反年改包13車「路過」選手村 不知情外國選手熱情揮手

反年改團體19日下午趁著大批選手統一搭車前往台北田徑場參加開幕式時「路過」林口選手村。（民眾提供）

反年改團體19日下午「路過」林口選手村。（民眾提供）

反年改團體19日下午趁著大批選手統一搭車前往台北田徑場參加開幕式時「路過」林口選手村。（民眾提供）

「路過」民眾大喊「謝謝警察弟兄」、「中華隊加油」。（民眾提供）

反年改團體19日下午趁著大批選手統一搭車前往台北田徑場參加開幕式時「路過」林口選手村，包了13輛遊覽車在選手村旁、文化二路一段下車，共約500人沿著文化二路一段步行，高舉中英文「打倒獨裁」、「蔡英文下台」等標語，並大喊「中華隊加油」，由於聲勢浩大，吸引不少外國選手站在陽台觀看，還對遊行隊伍熱情揮手致意。

退休軍公教組成的「全民執政黨」今天下午由該黨主席吳萬固帶領抗議民眾「路過」選手村，警方不敢大意，新莊警分局長張國雄也在場坐鎮指揮，幸和平落幕，240輛滿載選手的大客車也順利發車前往世大運開幕典禮會場。

(中時)