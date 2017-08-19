大陸對吳敦義不滿？ 陸學者李振廣：艱難時刻不應太苛刻

吳敦義20日即將正式就任國民黨主席，有北京涉台人士表示，中共對國民黨頗為不滿，認為國民黨心中已經只剩選票，沒有信仰。對此，北京聯合大學台研院副院長李振廣認為，目前國民黨已是墜入低谷、百廢待興的政黨，在此艱難時刻，不應該太過苛刻，要求吳敦義做一些目前做不到的事情，這不是很理性。

針對吳敦義20日即將就任國民黨主席，李振廣19日受訪時表示，國民黨現在已是墜入低谷、百廢待興的政黨，在此艱難時刻，不應該太過苛刻，要求吳敦義做一些目前做不到的事情，這不是很理性。目前吳敦義穩定兩岸關係就可以了，他也遵守一中的底線，再高他也做不到，不應該糾結於細節，這並不現實。

他說，當然吳敦義沒有洪秀柱的主張那麼突出，但這也代表吳敦義與現今台灣環境相匹配，加上一個中國的基本底線也有保證。外界應該寬容看待，給他時間、空間，讓他振興國民黨，國共之間不應該內耗，這不利兩岸關係。

李振廣表示，如果吳敦義讓國民黨逐步恢復力量，在2018年九合一選舉中，取得一定勝利，就可以逼使民進黨在內部、兩岸事務上，更加小心，不敢亂來。

上海華東師大兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯則表示，對於國民黨而言，吳敦義正式當任國民黨主席是一個很大的變化，吳敦義把洪秀柱關於一中的積極主張清理掉，包括和平協議等字眼。這是國民黨向本土化發展的重要變化，總體上來說，吳敦義的上台，更多反映了國民黨部分本土化人士的想法，但其發展還待觀察。

他說，希望國民黨不要走向跟民進黨一樣，兩岸需要對一中有和平理解的政黨。

(中時)