疑撿一支手機 陸客自行攀跳12公尺
阿里山森林遊樂區今上午傳出有一名陸客疑撿手機，自行攀跳12公尺高的邊坡，所幸僅手肘擦傷，送往香林衛生室包紮後已無大礙。
據了解，該名58歲孫姓陸客，今上午10點多在阿里山賓館前「森之道」散步，被眼前美景吸引，拿起手機記錄當下，未料行經步道時，手機不小心滑落橋下約12公尺深的邊坡，但孫男竟不顧生命安全，自行攀跳下去撿手機，其危險舉動讓民眾傻眼，連忙通報警方。
阿里山派出所所長劉光浩表示，接獲報案後趕往現場時，孫男已找到手機，但找不到地方爬上去，警方立即指引他到安全地點，並請他利用一旁保護植被的塑膠帆布慢慢爬上來，經一番波折，孫男才安全上橋。
(中時)
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