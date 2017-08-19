羅德敗給歐力士 陳冠宇投不滿1局承擔敗戰

陳冠宇轉戰牛棚表現不俗，但此役未能完成任務吞敗。(中央社資料照)

效力羅德的旅日左投陳冠宇轉戰牛棚後，近期表現不俗，今(19日)羅德對戰歐力士前，已經連8場無失分，自責分率是優異的3.00，此役他在兩隊平手時登板，但僅抓到2出局，留下2名跑者退場，隨後接替的投手未幫陳冠宇守城池，讓歐力士攻得超前分，終場7比3撂倒羅德，陳冠宇吞本季第4敗。

陳冠宇自7月5日對戰樂天，繳0.2局無失分好投後，近期從牛棚出發，投出不錯的成績。今天在先發涌井秀章僅撐4.1局退場的情況下，羅德啟用投手車輪戰，比賽戰到6下，陳冠宇做為第二任中繼上場。

陳冠宇一開始先辛苦用了10顆球，解決掉安達了一，接著面對此役有全壘打演出的T-岡田，被他打出右外野安打。接著他讓大城滉二完成觸擊推進後，與8月打擊率高達4成18的吉田正尚交手；兩人一路纏鬥到滿球數，陳冠宇最後投出138公里外角速球，進壘點雖不差，但未獲主審青睞。

保送吉田後，羅德當機立斷換下陳冠宇，改由益田直也上場。未料，差1出局就能守成，益田卻沒能完成任務，先保送洋炮羅梅洛(Stefen Romero)後，被小谷野榮一敲左外野安打，2名跑者回壘得分，都算在陳冠宇帳上。

羅德被超前比分後，沒能攻得分數不打緊，8下又被歐力士靠2支安打添得2分。最後羅德9上雖出現上壘者，但無法突破平野佳壽封鎖，以輸球作收。陳冠宇僅投0.2局挨1安失2分，另有1保送、沒有三振，此役球速沒投出來，極速僅141公里，苦吞本季第4敗，自責分率小升到3.38。

(中時電子報)