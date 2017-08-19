世大運》五獅助陣 期盼把金牌留在台灣

世大運中華隊今年有5獅助陣，左起蘇智傑、陳重廷、施子謙、陳重羽和吳桀睿，盼能幫台灣留下冠軍。(周鎮宇攝)

統一獅今年季中選秀前4輪陳重羽、陳重廷、施子謙與吳桀睿，加上去年就加盟的蘇智傑，全都入選今年世大運，「五獅助陣」身為已經在中職打拚的蘇智傑指出，大家就是好好面對每一場比賽。

獅隊昨在世大運前夕，正式與陳重羽、陳重廷，以及施子謙達成共識，確定將與他們簽下合約，將在9月4日舉行加盟記者會，3人今一同隨中華隊練球，也不約而同表示，現在談好，都讓心情比較篤定也很開心，可以專心準備世大運。

至於何時向獅隊報到，陳重羽表示，現階段沒有想到那邊，目前就是好好備戰世大運，把冠軍留在台灣。

另外獅隊第4輪選進的吳桀睿，目前僅剩細節部分，他回應，當然希望越快談越好，但不會去擔心，就是交給家人跟球團去協調，自己就是好好備戰世大運。

身為已經進入中職一年的蘇智傑，他說，他們一定會想要了解球團的生活環境，但現階段就是好好面對比賽，至於自己的狀況，希望穩定近期在中職的好表現，幫助中華隊。

(中時電子報)