世大運一票到底 議員批空有座位卻無票

民眾指出，世大運有些賽事還有空位，但卻買不到票，新竹縣議員邱靖雅指出，這就是「一票到底」的盲點。圖為美國女子水球隊19日以15比4擊敗法國隊，美國隊員擊掌慶祝。（圖／陳怡誠攝）

世大運今（19）日開幕，民眾指出，有些賽事還有空位，但卻買不到票，民國黨籍新竹縣議員邱靖雅指出，「這就是一票到底的盲點」。

邱靖雅在臉書表示，因為世大運，一票到底、一票吃到飽的機制：單日、同一場地、一票到底、一票吃到飽，不清場。

邱靖雅說，不管今天8/18這個場地有4場、8場比賽，假設座位是1500個，8/18就只有1500張票。如果買票的人，並沒有打算看完這個場地今天的每一場比賽，就會出現許多空位。但即便有許多空位，仍然是沒有票可以售出。他是by日期和場地，不by場次。

邱靖雅認為，相信這個問題，在各縣市一定都有！這就是「一票到底」的盲點！

邱靖雅已經請民國黨台北市議員徐世勳議員，積極協助將這個嚴重的問題、也是各縣市都有的問題，緊急向柯市長以及世界運動大學籌備單位反映。希望能讓更多人可以入場觀賽！

(中時電子報)