全國技能競賽摘金，林全：要讓技職成第一志願

行政院長林全（左二）19日出席第47屆全國技能競賽，頒獎表揚金牌得主。（盧金足攝）

行政院長林全19日頒獎第47屆全國技能競賽金牌得主，希望台灣技職學校能成為學生的第一志願。（盧金足攝）

行政院長林全（左六）19日出席第47屆全國技能競賽表示，努力做好有興趣的工作，「你的名利都來了！」（盧金足攝）

勞動部長林美珠希望勇奪金牌的選手參加國際競賽，站上世界舞台，為國爭光。（盧金足攝）

汽車噴漆職類參賽唯一女選手葉子瑜，在全國賽中能技壓群雄，勇奪金牌。（盧金足攝）

第47屆全國技能競賽19日在中彰投分署頒獎閉幕，包括綜合機械等47個競賽職類，計243名選手獲獎，行政院長林全出席勉勵參賽選手並頒贈金牌得主，銀牌及銅牌得主由勞動部長林美珠頒贈，林全希望技職學校成為學生的第一志願，做有興趣的工作，名利都會跟著來。

林全表示，技職教育是國家進步關鍵，應積極去拓展，讓社會大眾更重視，政府也應責無旁貸去引導，例如教育部應投入更多資源去帶領學子關注、強化及發揮個人專業技能。

「勞動部可以鼓勵企業去營造好的工作環境，跨部會的溝通合作相信能將技職體系再次升級！」林全以自己為例，鼓勵青年學子在人生的歷練選擇自己有興趣的工作，才能走得更長久。

林全也提及自己學打籃球時，發現需要練好基本動作才會有好球技，技職教育練的就是基礎功，想練好基本功需要「紀律、耐心、決心」，各部會持續推動的青年培訓措施，鼓勵年輕學子選擇做自己有興趣的工作，「你的名利都來了！」天份加上努力，可以獲得更好的經濟報酬。

林美珠對多項比賽項巾幗不讓鬚眉，肯定技職教育各種職類不分性別，希望勇奪金牌的選手參加國際競賽，站上世界舞台，為國爭光。

第47屆參與全國技能競賽的選手是由北、中、南三區分區賽3097名參賽者中遴選出的優秀選手，共671人參加，同場較勁的還有全國中等學校技藝競賽優勝選手23人，總參加人數為694人，選手來自各地的菁英，競爭激烈。

單一職類的參賽人數上，以機電整合及機器人職類最多，呼應我國製造業轉型，政府推動五加二創新產業，朝智動化機械發展的趨勢，前項職類所掌握的專業技術更是業界所需的關鍵人才，技能競賽透由扎實職業訓練為開端，帶出明確的就業方向，讓競賽不再僅是競賽，主辦單位表示正是初衷之所在。

此外，主辦單位也發現近幾年來特定職類偏單一性別選手的現象正逐漸被打破，許多過去由男選手專前的職類，開始有女選手的加入，例如工業機械修護、CNC銑床、冷作、汽車噴漆、飛機修護等職類。

其中油漆裝潢職類最為特別，14名參賽選手中僅2名為男性，讓裁判長大呼驚奇；反之，過去女性專前的美容、健康照顧、平面設計技術今年也有男性選手加入，顯見我國職業市場越來越趨向性別平權。

裁判長對女性選手傑出表現，大為驚艷，例如工業機械修護職類，15名參賽選手中僅有3名女選手，均擠入前五名入圍名單中，陳明妍更打破該職類紀錄，首度由女性選手奪金。

「這樣嬌小的女孩，有能力操作高她3個頭，重她10倍的工具機台嗎？」中彰投分署訓練師郭鴻耀對身高155公分的陳明妍剛開始在心裡打個問號，但當在平常訓練中看到明妍對學習技術的執著熱情，與她本身不怕苦、不服輸、具企圖心的人格特質，讓訓練師對她相當佩服。

另名指導老師陳銘仁特別在操作機台，讓陳明妍站在增高墊完整操控，但先天上的劣勢並沒有成為阻礙，反而激發小女生不服輸的意志，在賽前就看好有機會獲得佳績，在全國賽一舉奪金，人小志氣大。

汽車噴漆職類參賽唯一女選手葉子瑜，也是全場「嬌」點，因為對汽車有興趣，認為補土的技術是影響作品關鍵，雖然面對眾多優秀男性選手常備感壓力，仍堅持走自己的路。

指導老師徐平和表示，葉子瑜剛到東吳高職汽車科時，全班40多人只有2名女生，一開始半開玩笑的問她「想不想學汽車烤漆？」開啟葉子瑜對汽車噴漆職類的興趣。

在學習的路途上，難免會有受傷與低潮，但葉子瑜抱著「男生辦得到，我也一定可以做得很好」這種不服輸的鬥志支撐下去，在全國賽中能技壓群雄，奪得金牌，讓老師跌破眼鏡

，也象徵職業不再受性別影響。

(中時)