稱幫寫訴狀請喝咖啡即可 代書反悔慘賠
盧姓代書經王男委託，代為處理債務糾紛，不料事後王男卻不願支付25萬餘元費用，憤而提告，王男則反駁，事前多次詢問價碼，對方回應只要請吃飯、喝咖啡即可。新北地院認為盧男未講明收費標準，也確實出席飯局，僅獲賠2772元的代墊郵資。
盧男控訴，2013年8月幫忙處理王男的債務糾紛，期間除了幫忙寫存證信函，還陪王男出庭、代擬告訴狀，案件圓滿結束後，寄送代辦明細向王男請款，費用包含代墊郵資、代寫存證信函及告訴狀共25萬餘元，沒想到王男遲遲未出面解決，憤而提告。
王男反駁，當初經友人介紹求助盧男，事前表明經濟困難，沒辦法花6萬元請律師，盧男大方回應義務幫忙，請吃飯、喝咖啡就可以了，雙方無委任關係，也沒有答應要支付報酬。
新北地院審酌，雙方雖未訂定書面契約，但盧男有幫忙代辦事務，已產生委任關係，然而盧男未明確說明收費方式，也出席2次飯局，僅判賠2772元的代墊郵資。
(中時)
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