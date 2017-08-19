東山路縣道129線拓寬打造「花園大道」

連結北屯區大坑與新社地區的東山路縣道129線昨日舉行通車典禮，民代及地方人士均到場祈求通車順利。（張妍溱攝）

東山路縣道129線進行道路拓寬及路平工程，於今年7月完工，將分散山城車流，讓通行更便利。（張妍溱攝）

連結台中市北屯區大坑與新社地區的東山路縣道129線今天舉行通車典禮，市長林佳龍與民代及地方人士一同進行祈福儀式；中央與地方攜手合作，總工程經費約13億元，拓寬後的道路將分散山城車流讓通行更便利，未來市府將增列近1300萬元將當地打造成為「花園大道」迎接2018年國際花博促進當地觀光。

花費將近5年的時間終於完工，「東山路縣道129線拓寬工程」範圍從番仔城段至新社區中興嶺段，施工長度約2.7公里，由原本路寬8至15公尺的蜿蜒山路，拓寬20公尺平坦道路，當地民眾指出，拓寬後能清楚區分路線，達到分流效果，對山城交通往來有很大幫助，也為當地居民帶來便利。

林佳龍表示，除了中央營建署的道路拓寬工程，未來實施完成9公里的路平計畫，並規劃25條農路讓周遭農民及農機具進出更加順暢，市府將增列預算投入1300萬元將東山路縣道129線增添景觀花卉，打造「花園大道」期盼帶動地方發展。

東山路129縣道拓寬前的替代道路民興巷，建設局挹注600萬元經費進行拓寬，將民興巷轉彎狹窄處拓寬1至2公尺強緊鄰山邊擋土牆，調整路面高度、排水溝，並改善路面、增加下邊坡護欄等，預計今年9月中旬動工，年底前完成。

(中時)