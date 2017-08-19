被點名的藍軍4嘉義市長人選 3女將不鬆口
國民黨立委王育敏、嘉義市議長蕭淑麗、前嘉義市長黃敏惠、前青輔會主委李允傑，都被點名參選明年嘉義市長選舉，4人今天同時現身，王、黃、蕭3女將都不鬆口表態，唯一的男主角李最積極。
國民黨嘉義市黨部下午舉辦民進黨失政說明會，檢視、批鬥蔡英文總統執政的重大缺失，王育敏被問到是否回嘉參選，她笑笑回應「怎麼一直問我這問題？」未正面回應，但她的外型亮麗，形象清新，備受矚目。
前嘉義市長黃敏惠頻頻被點名回鍋參選，她總是以「目前不談這個問題」迴避，但她仍勤跑地方的活動，與地方人士保持互動，民調呼聲也居高不下，卻至今仍不鬆口表態。
蕭淑麗勤耕基層力量，對參選市長也尚未正式表態，總是以「視黨中央的需要再評估，隨時做好全力以赴的準備」為基調回應外界。
李允傑曾任青輔會主委，近來回嘉義投石問路，從社團開始耕耘，他說，藍軍在市長人選上陷入僵局，地方社團出現勸進他的聲音，他目前勤走基層，傾聽民意，尊重黨的機制。
(中時)
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